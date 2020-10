Aastaid Zvereviga suhtes olnud Olga Sharõpovaga rääkis Venemaa meediale, et Saksamaad esindav tennisestaar proovis teda padjaga ära lämmatada.

Sharõpova sõnul juhtus see 2019. aastal New Yorgis mõned päevad enne US Openi algust. Modellina töötav Sharõpova läks koos Venemaa tennisisti Daniil Medvedjevi ja tema abikaasa Darjaga einestama, kuid saabus tagasi hotelli veidi hiljem kui planeeris.