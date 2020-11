PM Video ⟩ Järveoja kiitis Kehala kompleksi, mis on läbilöögist unistavatele noortele suurepärane õppimiskoht

Teistsugususe all pidas Järveoja silmas fakti, et kui suurematel rallidel on ekipaažidel täpselt teada, kui kaua tohib meeskond masina kallal askeldada, siis Kehalas tuli neil endal hoolega kella jälgida ja minuteid liita-lahutada, et õigel ajal järgmise katse starti jõuda.