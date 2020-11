Hispaanlane sai kiiresti aru, et on sattunud eluohtliku olukorda, sest tagant lähenesid hooga konkurendid. Canet pööras pea ümber ja proovis küll rajalt minema pääseda, kuid esimese hooga see ei õnnestunud. Katastroofi hoidsid ära tema konkurendid, kes suutsid end oskuslikult kukkunud motomehest mööda laveerida.