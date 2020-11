Eesti poksitüdruk naasis Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedaliga

“Medali üle hakkasin emotsioone tundma alles autasustamisel,” rääkis kodumaale naasnud Gorisnaja, kes jäi tulemusega väga rahule, kuid tunnistas, et poolfinaalmatšiks võinuks end paremini üles kütta. “Poolatar oli hiljuti võitnud kindlalt vastaseid, kellele ise olen kaotanud. Seetõttu kahtlesin natuke enda võimetes. See ei tähenda, et ma kartnud oleks. Vastupidi. Järgmine kord usun endasse enam ja olen kindel, et võidan.”

“Diana on täielik võitleja. Nii ilusa ja naiseliku välisilme taga peitub tõeline Mike Tysoni hing. Kui vaatasin Diana ja poolaka vastasseisu pealt, siis uskusin viimase hetkeni, et meie tüdruk on parem,” rääkis saavutusest Eesti poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina.

Eesti noored poksijad on nüüd kahel järjestikusel aastal suutnud EM-ilt medaliga naasta. “See näitab, et ala on tõususteel ning need kaks medalit nii konkurentsitihedal olümpiaalal on saavutus omaette. Mul on hea meel, et alaliidus on toetav, tugev ja professionaalne meeskond, kes on aidanud kaasa tulemuste tõusule,” lisas Kalbina. “Tänu alaliidu plaanipärasele juhtimisele president Kalle Klandorfi eestvedamisel ja treenerite ennastunustavale pühendumusele oma töösse, oleme kannatlikult ja sihikindlalt liikumas meie koondislaste kvaliteetsema ettevalmistuse ja sellest tingitult ka paremate tulemuste suunas.”