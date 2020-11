Täna otsepilt ⟩ Pärnu lõpetab kodusaalis ligemale kuu aega kestnud mängupausi

Pärnu pidas viimase mängu 1. novembril, peatreener Avo Keel sellest aga suurt numbrit ei tee. «Selle kohta on kohati hästi palju kisa olnud, kuidas keegi pole saanud treenida. Ikka tulevad ju teinekord pausid sisse, sellisel tasemel peab suutma mingit taset hoida sellest hoolimata. Mängupaus on üks ümmargune vabandus kokkumängu teemal. Sa kas oskad mängida või ei oska, oskused ära ei kao ju mõne nädalaga. Võistlusolukorras pole me küll ammu olnud, aga treenida oleme saanud korralikult,» sõnab Keel oma meeskonna seisu kohta.

Jekabpilsi kohta ütleb peatreener: «Nende rünnakusagedus on suuresti suunatud võrgu keskkohta, neil on hea esimene tempo ja Kristaps Smitsi näol on tekkinud ka tugev pipe´i ohtlikkus. Smitsi koormus on arvestatav, tsoonid 3 ja 4 on nende teema. Jekabpilsi tugevuseks pean ka seda, et põhijõud on kõik terava ja kiire mõtlemisega poisid, loevad hästi mängu ja neil ei lähe pool tundi aega mõistmaks, kuhu pall tuleb.»