Austria naiste suusahüppekoondise peatreener Harald Rodlauer ei soostunud spekuleerima, kui kiiresti 32-aastane naine raksest vigastusest taastuda võiks. «Pole selge, millal ta saab võistlustele naasta. Palju tähtsam on see, et ta taastuks täielikult. Eks seejärel vaatame,» sõnas ta.