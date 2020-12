«Tunnen, et hakkan hulluks minema. See, et suusatan ringi ja lasen märklauda, ei päästa inimkonda. Ma ei arva, et sportimine on praegu tähtis. Seetõttu on mul keeruline ka võistlustel hästi esineda. Ma ei naudi praegu laskesuusatamist,» ütles Eckhoff TV 2-le.