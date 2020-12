Video ⟩ Ihaldatud rekordini jõudnud Eesti jõutõstja karjäär võib olla läbi

«Isiklikus plaanis tahan ma välja tuua oma spordiklubi Reval-Spordi. Nad on toetanud ja kaasa elanud meie tegemistele aastakümneid. See on väga pikk aeg. Samuti Reval-Sport Powerlifting Teami. Me oleme üksteist heas mõttes pushinud edasi minema. Oli ju ka eelmine lamades surumise absoluutne rekord Siim Rasti nimel ja eks me nii kõik koos olemegi edasi liikunud,» kiidab vanameister.

Kindlasti oli Eestis neid, kes võtsid vaheaasta, aga üldiselt jõutõstjad on kange rahvas ja ala on jätkuvalt populaarne.

«Ma usun, et populaarsus ainult kasvab ja järgmine aasta näeme rekordeid justnimelt osalejatearvus. Palju noori on peale tulnud,» on Leesmann positiivne.

Tõstmised üliraskekaalus tõstetud

Selle aasta komeet Liisa Peri suutis esimese aastaga tõsta 20 kilo rohkem. Kaido Leesmanni sõnul on areng alguses kiirem. Areng sõltub paljudest asjaoludest: treenerist, tervisest, kehakaalu tõusust jne. «Aga just see ongi jõutõstmise juures positiivne, et kogu aeg on võimalik näha progressi, õigemini selle poole püüelda. See pakubki harrastajale rõõmu, kui sa saad näha enda arengut,» ütleb Leesmann.

Tippu jõudmise ja seal püsimise võti lisaks treeningutele on ka muu. «Kindlasti loeb ka see, kellega sa koos treenid, milline on see keemia. Kas üksteist õhutatakse saada paremaks, innustatakse. Jõutõstmine on küll indviduaalne ala, aga seda harrastatakse koos,» räägib Leesmann. «Oluline on ka vaimne pool, mis on kindlasti individuaalne. See, kuidas sa pead vastu pingetele, tuled toime eluraskustega, halva tujuga, emotsioonidega jne. Tipus püsida on kindlasti raskem, kui sinna hetkeliselt jõuda.»

Leesmann pole väga allaandja natuur. Teinekord on ta isegi natuke liiga jäärapäine, aga spordis on seda vaja, sest on selliseid päevi, kus kõik ei suju, aga asjad on vaja ikkagi ära teha.

«Võib-olla vigastused on minu jaoks kõige keerulisemad olukorrad. Keha tahab, vaim on valmis, aga vigastus ei lase. Need on rasked hetked. Üritan siis hoida positiivset joont, leida vajadusel professionaalset abi ja jätkuvalt uskuda unistustesse. Tänan siinkohal massöör Üllar Lepikut ja kiropraktik Karl Pärjamäed. Need on mehed, kes andsid mulle hindamatut abi ettevalmistuse jooksul,» ei unusta jõutõsteäss olulist.

«Ma arvan, et minu tõstmised üliraskekaalus on tõstetud. Tahtsin saada seda absoluutset rekordit ja sain. Keskendun hetkel kaalulangetamisele ja tervislikele eluviisidele. Tegelen tõsiselt uute eesmärkide paika panemisega. Need saavad olema pigem vaimsed kui füüsilised,» teatab Leesmann filosoofiliselt.