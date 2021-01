Täna otsepilt ⟩ TalTech loodab uuesti serveerida kuu aja taguse üllatuse

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu : «Paar päeva tagasi vigastas üks meie olulistest mängumeestest trennis hüppeliigest ja hetkel proovime teda maast uuesti kerkima panna. Meil on hädasti vaja, et kõik põhimehed rivis oleksid, sest erinevalt pikema pingiga satsidest pole meil vahetusmeeste kastist samaväärseid mehi platsile tuua.»

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg: «Meestel on hästi meeles, et viimati kui TalTechil külas käisime, siis kaotasime. Nii et motivatsiooni leidmisega meil probleeme ei teki, aga seekordne kohtumine Mustamäel pole kindlasti meie selle hooaja kõige tähtsam mäng. Olulisem on hetkel mehed terveks ravida.