BC Kalev/Cramo reisib Saraatovisse kaheksa mängijaga

Jaanuari esimestel päevadel selgus, et Eesti esiklubis diagnoositi kolmel mängijal Covid-19. Eelmise nädala keskel kasvas nakatunute arv viiele. Kalevi mänedžeri Ramo Kase sõnul on kolme mängija karantiin läbi saanud ja nad andsid negatiivse koroonatesti. Ent kuna nad pole tükk aega trenni teinud, siis see trio Venemaale ei sõida.