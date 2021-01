Mullu napilt tiitlita jäänud Evans: peame kõikidelt rallidelt maksimumi korjama, muidu poleks mõtet WRC-sarjas sõita

Hooaja algus teadupärast väga lihtne pole, sest Monte Carlos tuleb rallimeestel heidelda lisaks konkurentidele veel ka muutuvate ilmaoludega. Ka Evans tunnistas, et kerge lumises Montes olema ei saa ja rehvivalik muutub ilmselt määravaks. «Ei ole tõesti kerge väljakutse. Sel aastal on informatsioon, et mõnel kiiruskatsel võib ilm mitu korda muutuda. See tähendab, et rehvivalik tuleb kindlasti teha õige ning kaalume võimalusi kindlasti rohkem kui tavaliselt,» sõnas Evans enne rallit meediale.