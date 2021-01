Curry on karjääri jooksul tabanud 2562 kolmest. Ta möödus Reggie Millerist, kes tabas 2560 kaugviset. Esikohal on selles arvestuses 2973 kolmesega Ray Allen.

Viske järel, mis viis Curry Millerist mööda, näitas Warriorsi tagamängija näppudega numbrit 31, viidates sellega just Millerile. «Teadsin, et see oli oluline kolmene. Olin seda hetke juba üsna pikalt oodanud,» rääkis Curry.