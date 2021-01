2019. aasta maailmameister oli Prantsusmaa teedel kihutataval rallil pärast reedet kolmandal kohal, kuid pidi laupäeva hommikul katkestama. Tal purunes kahel järjestikusel katsel rehv ning et katsetele sai kaasa võetud üks varurehv, jõuti teenindusse nõnda, et üks ratas oli velje peal. See pole aga reeglitega kooskõlas.