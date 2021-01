Saksamaa režissööri ja proditsendi Vanessa Nöckeri dokumentaalfilm «Schumacher» pidi algse plaani kohaselt ilmuma juba 2019. aastal, mil vormelilegendi kukkumisest möödus kuus aastat. Toona lükati see siiski aasta võrra edasi, kuid nüüd segas kõike koroonaviirusest tekitatud pandeemia. Nöcker kinnitab siiski, et film on valmis ja oodatakse lihtsalt õiget hetke selle avaldamiseks.