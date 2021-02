Spordi lühiuudised

Kaia Kanepi šokeeris esikümne mängijat

Kaia Kanepi (WTA 94.) üllatas Melbourne’i mullis peetava Gippsland Trophy WTA 500 turniiri teises ringis paljusid tennisesõpru, kui lõpetas 6:1, 2:6, 6:1 võiduga maailma edetabeli seitsmenda reketi valgevenelanna Arina Sabalenka 15-mängulise võiduseeria. Kanepi on nüüd võitnud 12 mängu järjest, kuid neist võitudest 10 on tulnud mullu ITF-turniiridelt. Kolmandas ringis kohtub Kanepi venelanna Darja Kassatkinaga. Anett Kontaveit alustab paralleelselt peetavat võistlust Grampians Trophy neile, kes olid Austraalias suunatud rangesse karantiini, tema esimene vastane on ameeriklanna Christina McHale.