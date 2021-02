Video ⟩ Ott Tänak kompas lumevallide vahel auto piire

Kuigi lumel sõitmise kogemust on saarlasel palju, siis konkreetsete Lapimaa teede kogemus Tänakul puudub. Siiski on ta Arctic Rallyl varem kohapeal käinud ning sealset võistlust pingsalt jälginud. «Olen seal varem mehaanikuna käinud, kuid osalenud pole ma seal kunagi. Arvan, et see saab olema huvitav võistlus,» sõnas eestlane eelmise nädala alguses.

Tänak arvab, et koostöös meeskonnaga on i20 WRC-autot saadud paremaks just kiiretel teedel, mida lumised Põhja-Soome teed kindlasti on. «Teed on seal kiired ja oleme autoga kiirete rallide jaoks palju tööd teinud. Üks asi, mida ma arvan, et me teame sellest võistlusest, on see, et meil tuleb hea talveralli heades tingimustes ja see on hea.»