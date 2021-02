Järelvaadatav ⟩ Pärnu jättis TalTechi vastu jõuga võidupunktid suvepealinna

Eesti meistrivõistluste vaheringis on nii suvepealinlased kui ka tehnikatudengid pidanud ühe mängu. Mõlemal on kirjas üks kaotus, sest nad jäid alla Tallinna Selveril.

Kui vaadata aga Credit24 Meistriliiga põhitabelit, on Pärnu võrdlemisi soosik. Mõlemad on pidanud 14 kohtumist, Pärnu on võitnud kuus ja TalTech neli matši.