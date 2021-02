Tartu murdis kodusel finaalturniiril nelja parema sekka

Tartu Ülikool/Bigbanki peatreener Hendrik Rikandi sõnul on võistkond mängudeks valmis. «Tartu naiskonna seis on selles osas hea, et kõik, kes vahepeal isolatsioonis olnud või vigastatust ravinud, on hetkel rivis tagasi. Suurem puuduja on teise diagonaalründaja kohuseid täitev Laura Laas, kes ravib põlvevigastust. Tõsi, viimase nädala treeningrütm on olnud COVID-19 kitsenduste tõttu keeruline ja mõne mängija pallipuuted on jäänud minimaalseks,» ütles peatreener.