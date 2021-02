Raieste uuendas Euroliiga punktirekordit ja aitas Baskonia kindla võiduni

Baskonial on nüüd nii võite kui ka kaotusi 13, kuid võitlus play-off'i koha pärast on keeruline, sest 6.-8. kohal kohal asuvatel Peterburi Zenidil, Istanbuli Anadolu Efesel ja Istanbuli Fenerbahcel on kaks võitu rohkem ning nad kõik on ka heas hoos. Ühe võiduga edestavad Baskoniat Valencia ja Kaunase Žalgiris.