«Ralliraport» ⟩ Latvala käis välja selgituse, mis kõlab uskumatuna

Esimesena võttis «Ralliraporti» ekipaaž ette Sebastien Ogier' päeva viimase kiiruskatse viimases kurvis tehtud väljasõidu. Kas tegu oli lihtsalt väljasõiduga või oli see hoopis WRC-autoga debüüti tegev Oliver Solberg, kes survestas seitsmekordse maailmameistri eksima?

Viimase päeva eel on ralli kindel liider Ott Tänak. Kalle Rovanperä kaotab talle 24,1 ja Thierry Neuville 25,9 sekundiga. Kui välja arvata neljandal kiiruskatsel lumevalli kompamine, mis lõi fännidel korraks pulsi üles, tegi Tänak probleemideta päeva.

Pärastlõunal näitas Tänak klassi ning seda lisaks kiiretele katseaegadele ka rehvide säästmise näol. Selles valdkonnas kuulub eestlane koos Sebastien Ogier’ga maailma tippude tippu.

Kui enne rallit oli küsimus, kas Hyundai saab üldse Toyotale vastu, siis tegelikkus on näidanud, et selle küsimust pidanuks esitama teistpidi. Toyotal on kiiruse leidmisega probleeme ning üks põhjus on selles, et pikkades kiiretes kurvides kipub Toyota autonina poole kurvi peal ära kaduma.

Tiimipealik Jari-Matti Latvala selgitas Soome meediale antud intervjuus, et nad panid testidel puusse. Nimelt olla Toyota valinud testimiseks vale iseloomuga teed. Justkui tulnuks Soomes baseeruvale meeskonnale üllatuseks, et Lapimaa kurvid on pikad.

Ralliraporti ekipaaž möönis, et probleem on Toyotal olemas, ent kas põhjus sai tõesti olla valedes testilõikude valikus? «See on ebareaalne. Ühelgi teisel meeskonnal pole Lapimaa teede kohta nii häid teadmisi,» ei tahtnud ajakirjanikust kaardilugeja Aleks Lesk kuidagi Latvalat uskuda.

Rallisõitja Gustav Kruuda sekundeeris: «Iga katse peal on mingid pikad kurvid olemas. Eks selles jutus on mingi tõetera olemas, aga kas panna just selle peale, et testilõigud olid valed… Nagu Aleks ütles, nad kõik on Rovaniemis jõuluvanal külas käinud. See ei ole mingi uudis, et seal on pikad kurvid. Väga huvitav. Hea, et Jari-Matti tiimiboss on, sealt tuleb ikka huvitavat juttu.»