Neuville kiitis Adamot: ta pani mõned inimesed paika

MM-hooajast on sõidetud nüüd kaks etappi ning Hyundai jaoks on pilt võrreldes Montega oluliselt parem. Mäletatavasti lõpetas Hyundai hooaja avaetapi Neuville'i kolmanda ja Dani Sordo viienda kohaga, Ott Tänak jäi aga üldse punktideta. Lapimaal oli Tänak aga võitja, Neuville kolmas ning Craig Breen neljas.

Adamo ise võrdles praegust olukorda möödunud aasta Rally Estoniaga. «Meie inimestel on samasugune lähenemine nagu mullu, mis aitas meid alates Eestist tagasi meeskondlikku võitlusesse. Eri põhjustel polnud me piisavalt head, et aasta sõitjate tiitliga lõpetada. Eri põhjustel ei suutnud me Montes tulemust teha. See ei olnud seotud meie soorituse, vaid hoopis lähenemisega,» lausus Adamo.