MM-sarja üldliidriks tõusnud Rovanperä: see kõik on minu jaoks uus

20-aastasel soomlasel on kahe etapi järel koos 39 punkti ning ta edestab Thierry Neuville (Hyundai) nelja ja tiimikaaslasi Sebastien Ogier'd ja Elfyn Evansit kaheksa silmaga. Ott Tänak on MM-sarja üldarvestuses 27 punktiga viies.

Soomlane tunnistas, et tundis autoroolis ka koduse võidukihutamise eel tema õlgadele laskunud kerget võidupinget ning oli rõõmus, et tal õnnestus selle all toime tulla.