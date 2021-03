Poodiumikohti noppinud Eesti parim motosportlane jätkab edu toonud koostööd

«Mul on hea meel, et saan Kallio Racinguga veel ühe aasta jätkata,» kommenteeris Soomer pressiteate vahendusel. «Saame kasutada eelmise hooaja kogemusi, et võidelda sel aastal veel enam poodiumikohtadele, võitudele ja kõrgele kohale meistrivõistluste üldarvestuses. See, et saan töötada inimestega, keda ma hästi tunnen ja kõrgelt hindan, tekitab ootusärevust ja lisab uueks hooajaks enesekindlust. Maailmas valitseb praegu kummaline aeg, ent mina püsin tervena, olen vormis ja valmis võidu sõitma, kui hooaeg algab.»

«Pärast keerulist hooaega oli meile äärmiselt oluline jätkata koostööd Hannesega. Tulemused läksid hooaja jooksul üha paremaks ning just hooaja lõpus saavutatud poodiumikohad näitasid, et me teeme asju õigesti. Nüüd teame, mis on need asjad, millele peame keskenduma just selleks, et suudaksime kogu aasta vältel heidelda esimestele kohtadele. Kahtlemata ongi see meie eesmärk,» ütles meeskonna Kallio Racing juht Vesa Kallio.