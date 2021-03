Kauaoodatud trofee jõudis viimaks Rally Estonia inimesteni

«Meieni on jõudnud imeilus Asahi Kasei Team Spirit Award 2020! Küll on uhke tunne seda käes hoida ja tahame veelkord tänada WRC Promootorit, kõiki kaaskorraldajaid ja superägedaid fänne, kes meile enda auväärt hääle andsid,» kirjutasid Eesti MM-etapi korraldajad ühismeediasse.

Urmo Aava, Rally Estonia direktor: «See auhind on kogu meie meeskonnale ja Eesti riigile suur tunnustus ning kinnitab, et oleme teinud õigeid otsuseid. Esmalt meie tänusõnad FIA«le ja WRC promootorile usaldamise ja võimaluse andmise eest. Kummardus kõikidele rallifännidele, eriti neile, kes eelmisel aastal olid raja ääres, teie jaoks me teeme seda. Ma tänan omalt poolt meie meeskonda, igaühte teist, kes te 10 aasta jooksul on oma panuse andnud. Samuti Eesti riiki ja meie koostööpartnereid. Ning loomulikult ei oleks see saanud juhtuda ilma hääletajateta, kes andsid oma hääle Rally Estonia meeskonnale, aitäh teile!»