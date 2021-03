Verlin täitis ühe võistluse eel seatud eesmärgist, joosta kiiremini EMi normist (8,25). «Tunnen, et stardist sain megahästi välja. Aga esimese (tõkke) peale läksin ikka liiga püstiselt. See eesmärk sai täidetud, et pikalt ilusti sammudega välja ja joosta alla normi. selle üle olen õnnelik, tunnen, et sees on olemas ka varu,» sõnas Verlin, kelle aeg oli vaid sajandiku võrra kehvem isiklikust rekordist.