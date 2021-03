Barcelona uus president tõotab Messile truudust ja loodab Guardiola koju tagasi tuua

Laporta jaoks on tegemist teise perioodiga Kataloonia gigandi eesotsas. Tema esimesse valitsemisaega (2003-2010) jääb Barcelona tõus maailma paremaks vutiklubiks, kui esmalt Frank Rijkaardi ja seejärel Pep Guardiola juhendamisel võideti ühtekokku neli Hispaania meistritiitlit ja kaks Meistrite liiga torfeed.

Praegusegi valimiskampaania ajal ei teinud Laporta saladust sellest, et ta tooks Guardiola meelsasti kunagisse koduklubisse tagasi. «Mina näeksin Pepi uuesti siin, kuid praegu töötab ta Manchester Citys. Seega peab ta ise enda otsuseid langetama. Guardiola on paljude jaoks Barcelona talisman ja paljud katalaanid näeksid meelsasti just teda klubi eesotsas,» olid Laporta sõnad eelmise aasta suvel.