Getulio esindaja Robert Sarv: kas ainuüksi suurem vanusevahe on piisav alus mehe süüdi mõistmiseks?

Teeme kõigepealt mängureeglid selgeks. Ükskõik kelle väärkohtlemine või seksuaalne ahistamine on lubamatu ja taunitav. Nii on, olgu see selgelt öeldud. Eestis on 14-aastastel õigus seksuaalelule ning 15-aastased võivad isegi abielluda. 14-aastane on süüvõimeline ehk võib isegi vangi minna. Alaealisi on Eestis ka vangi pandud. Kui me oleme ühiskondlikult nii kokku leppinud, siis nii lihtsalt on. Kui neljateistaastased seksivad omavahel, on see okei, aga kui neljateistaastane seksib vabatahtlikult endast oluliselt vanema inimesega, siis enam ei ole?

Nõusolek on oluline

Juurde mõeldud osa ehk mis on pildil valesti. Taunitavaks saaks kahe inimese suhet pidada siis, kui üks teist ahistab. Teeme siis selgeks lubatu ja keelatu piirid. Mis on seksuaalne väärkohtlemine? Seksuaalne väärkohtlemine on ükskõik missugune tegu, kus üks isik teeb midagi, millega teine nõus pole. Näiteks isegi suudlemise ajal nõusolekuta käe püksi toppimine ületab lubatu piiri, sest teine inimene pole sellega nõus.

Ahistamine või väärkohtlemine peab aga alati sisaldama teadlikult enda huvides mõjuvõimu kasutamist. See tähendab reaalselt mõjutamist, ähvardamist või muul moel manipuleerimist. Kui aga inimene osaleb suhtes vabatahtlikult ning seadus annab talle selleks otsustusõiguse, siis ei saa seda rikkumiseks pidada. Kas meie seadused on siis ebaeetilised? Kui pidada tavalist n-ö ära rääkimist lubamatuks, siis on kõik mehed, kes on kunagi mõne naise «ära rääkinud», pätid ja kaabakad. Aga on siis või?

Siiani pole me lisaks faktivaledele kuulnud otseselt midagi selle kohta, kuidas Getulio oleks Mia Bellet reaalselt mõjutanud, ähvardanud või muul moel temaga manipuleerinud panemaks toime seitsme aasta pikkust suhet. Just nii, seitsme aasta pikkust suhet. Vihkajate tiim võib mõjutamise osa ju ise juurde mõelda, aga see on ülekohtune ja juriidikas ebaseaduslik. Aga mida me siis treenerile ette heidame? Lihtsalt suurt vanusevahet? Mis see nt Hugh Hefnerist teeks?

Iga juhtum on erinev

Mia Belle oli toona FC Flora mängija ehk Getulio ei olnud Mia Belle treener. Seega ei saanud ta teha ühtegi tema mängijakarjääri mõjutanud otsust, näiteks jätta ta pingile. Kui uurida fakte Mia Belle (Tiina) kohta, siis umbes 2008. a alanud suhe kestis enne kolm aastat enne, kui Tiina AC Milani 2011. a siirdus. Kolm aastat justkui tühjust, ei raha ega feimi. Mia Bellel oli varem olnud seksuaalsuhteid endast oluliselt vanemate meestega ehk ta ise mängiski vanemate meeste liigas. Kas ainuüksi suurem vanusevahe on piisav alus mehe süüdi mõistmiseks enne isegi jalgpalliliidu distsiplinaarmenetluse lõppu?