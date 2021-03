Lapstöölisest sporditäheks: mul polnud noorena muud valikut

«Pidime kaevanduses tööd rügama, et saaksime endale üldse toitu ja õpikuid lubada. Tegelikult oli see töö mõeldud täiskasvanutele, kuid meil polnud valikut,» tõdes Ngannou USA taskuhäälingus.

Lapstöölisena pidi ta töötama nii koolivaheaegadel ja nädalavahetustel. Nii kestis see 17. eluaastani, mil ta lõpuks kooli lõpetas. Samuti pidi ta isegi töötama enne koolipäevi ning seetõttu ärkas vabavõitleja tihti kell viis hommikul. Eriti hulluks muutus olukord, kui väljas sadas parasjagu vihma. «Täiskasvanutele see meeldis, sest nemad sel hetkel ei töötanud. Kõike pidid lapsed tegema. Koju jõudes lihtsalt värisesin külmast,» rääkis Ngannou piinast.

Samuti polnud koolitee just kõige kergem. Kodust tuli tal kõndida sinna enam kui 10 km ning selleks kulus iga päev paar tundi. «Ma tunnen, et mul polnudki lapsepõlve. Vahel isegi igatsen seda, sest see oli niivõrd frustreeriv. Polnud vahet palju ma töötasin. Tihti polnud mul süüa, koolitarbeid ja isegi korralikke riideid. Koolivorm oli lõpuks täiesti räbal,» jätkas vabavõitleja.

Kuigi võiks arvata, et Ngannou ei soovi kunagi enam sinna liivakarjääri naasta, siis nii see pole. Kui tal parasjagu ühtegi matši kalendrisse pole paigutatud, siis käib ta kodumaal sõbradega aega veetmas. Vahel minnakse ka karjääri veidi tööd tegema.

«See on üsna füüsiline ja isegi natuke kasulik. Täiskasvanuna on see kohati isegi lõbus, kuid lapsena oli see halvim saatus,» lõpetas vabavõitleja.