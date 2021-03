Mick Schumacher tegi isa auks ilusa žesti

«MSC tähtede nägemine ajavõtutablool on võrdlemisi emotsionaalne. Mul on sellega tore side ja loodan, et ka teistel oli tore seda taas ekraanil näha,» säutsus 21-aastane sakslane.

Mõistagi kaasneb Schumacheri nimega oma pinge, kuid vähemalt avalikult Mick seda välja ei ütle. «Mina pole seda kunagi öelnud ega usu, et kunagi ka ütlen. Ma olen väga õnnelik, et saan seda pererkonnanime kanda ning mul on äärmiselt hea meel, et mul õnnestus see nimi ka uuesti F1-sarja tuua. Ma olen selle üle õnnelik. Minu jaoks on see eraldi motivatsiooni allikas, et anda endast iga päev kõik,» sõnas Haasi sõitja F1 kodulehele antud usutluses.