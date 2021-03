Tänak ja Neuville stardivad legendaarsel rallil

Sanremo ralli sõidetakse 11. aprillil ning kokku on kavas seitse kiiruskatset. Nende hulgas on ka säärased klassikud nagu San Bartolomeo ja Colle d'Oggia kiiruskatsed, mis olid viimati kavas 2003. aastal, mil Sanremo ralli kuulus veel Itaalia ametlik etapina MM-sarja.

Ralli kogupikkuseks on märgitud veidi enam kui 90 km ning see on Hyundai meeskonnale hädavajalikuks just silmas pidades Horvaatias toimuvat MM-etappi, mis toimub ainult 10 päeva pärast Itaalia võidukihutamist.

Hyundai läheb võistlustulle väga suure meeskonnaga. Kui Ott Tänak ja Thierry Neuville käsutuses on nende WRC-masinad, siis korraldajad on kinnitanud ka teiste meeste osalemist. Craig Breen, kes Horvaatias sõidab kolmanda WRC-masinaga, saab sedapuhku proovida i20 R5s autot, samuti on rajal veel R5 masinatega Oliver Solberg ja Pierre-Louis Loubet. Kokku on tänaseks päevaks nimekirjas 127 rallimeest.

Ilmselt sõidetaks Sanremos MM-etapp ka praegusel ajal, kuid 2004. aastal mõisteti WRC promootorit sedasi, et nende soov oli võistelda rohkem kruusal. Olgugi, et Sardiinias on sõidetud väga meeleolukaid rallisid, siis üldine atmosfäär ja ajalugu pole võrreldav Sanremoga.