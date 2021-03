M-Sport võib Horvaatias Toyotale ja Hyundaile juba tunduvalt rohkem konkurentsi pakkuda

Põhjuseks siis kasutusele võetav uus jõuallikas, mille tulemusena peaks Ford Fiesta WRC muutuma märkimisväärselt kiiremaks.

«Uus mootor on väga hea samm edasi. Sel on rohkem võimsust, eriti kõrgematel pööretel. Numbritest ma rääkida ei taha, aga ütleme nii, et kõik sõitjad on väga õnnelikud,» lausus M-Spordi juht Malcolm Wilson.

Uut jõuallikat on testitud juba mitmed kuud ning see on kohe-kohe valmis saamas. Enne mootori heaks kiitmist on Wilsoni sõnul vaja teha veel mõned üksikud muudatused.

«Me oleme saanud uut mootorit juba testida ning selle kasutegur on olnud ilmne,» sõnas M-Spordi sõitja Teemu Suninen juba enne Lapimaa MM-etappi. Nüüd DirtFishiga kõneledes polnud soomlase jutt kuidagi muutunud: «Tunne on hea, erinevust on kiirelt tunda. Testidel oli sellega hea sõita, päris rallidel oleks see mõistagi aga veelgi parem.»