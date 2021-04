Konkurente järjepanu ipponitega matile visanud Minaškin teenis Türgis pronksmedali

Pääsu eest finaali tuli Minaškinile vastaseks Zelym Kotsoiev. Noore aseri näol on tegemist ühe suurima pretendendiga Tokyo olümpiakullale. Kuigi tallinlane osutas korralikku vastupanu ning ohustas paaril korral ka ohtlike heiteüritustega, oli Kotsoievi rünnakutelaviin Minaškini jaoks liiast. Korra õnnestus hilisemal kullavõitjal meie meest waza-ari vääriliselt heita ning maadluse viimasel minutil sai Minaškin eksimuse eest haarde-maadluses oma kolmanda karistuse ning kaotas.

Kaotus poolfinaalis tähendas võimalust pronksikohtumises matile tulla. Kanada judoka Kyle Reyese näol oli tegemist endise juunioride maailmameistriga ning mitmekordse Grand Slami medalistiga. Kuigi mõlemad mehed on IJF tuuri võistlustel juba aastaid osalenud, ei olnud nad varasemalt tatamil vastamisi läinud. Minaškin midagi juhuse hooleks ei jätnud– kohtunik andis matši alustava käskluse hajime ning kõigest üheksa sekundit hiljem oli Reyes matil selili. Ippon! Minaškin oli päeva kiireima ipponiga teeninud oma kolmanda IJF tuuri medali, seejuures esimese Grand Slamilt.

Hea vorm ei tulnud üllatusena, sest juba eelmisel nädalavahetusel Tbilisi Grand Slamil heitis Minaškin veerandfinaalis hilisemat kullavõitjat võimsalt. Kuigi tihti oleks selline heide väärinud ipponit, siis kohtunikud otsustasid meie mehele vaid waza-ari anda. Minaškin, kelle jaoks ippon oleks tähendanud kohta poolfinaalis ning head võimalust kullamatšini jõuda, oli kohtunike otsuses niivõrd pettunud, et lasi sellel oma maadlust mõjutada ning pidi emotsionaalselt löödud seisus võtma vastu 2 kaotust ja leppima kõigest seitsmenda kohaga. Selleks korraks oli Eesti koondise esinumber omad järeldused teinud ning näitas, et vaimselt ja füüsiliselt õiges konditsioonis Minaškin on kõigile ohtlik vastane.