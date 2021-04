Foto ⟩ Venemaa meistrivõistlustele Norra värvides tulnud suusataja tekitas paksu pahandust

Šimolina sõnas pärast võistlust, et tema riietus on küll Norra toodang, ent sellel polnud Norra lippu. «Siin ei ole ühtegi Norra sümbolit, ainult värvid kattuvad. Olen seda vormi kandnud terve hooaja. See maksis 10 000 rubla (111 eurot – toim). Jah, brändiks on Bjørn Dæhlie, aga tegu on massitoodanguga. Eelnevalt pole kellelgi sellega probleeme olnud. Eks pean nüüd mõtlema, mida teha, et rohkem selliseid asju ei juhtuks,» sõnas ta.