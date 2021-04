«Tundub, et võistkond tuli Pärnusse, aga oskused jäid Tartusse maha. Väga lühidalt kokku võttes: katastroof oli see mäng,» tõdes kaotajate peatreener Alar Rikberg. «Olgu need nooremad või vanemad mehed, aga ­tundub, et kuigi ma seda sada korda ütlesin, uskusin ainult mina, et saab raske olema. Ülejäänud ­pigem ­tegid nalja, mõtlesid, kuidas praami peale minna ja Kuressaares Final Fouri mängida.»