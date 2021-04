Messi ostis Lõuna-Ameerika jalgpalluritele 50 000 koroonavaktsiini

See on eelkõige vajalik, et suvist Copa Americat silmas pidades. Praegu näeb plaan ette, et turniiriks on kõik osalevad pallurid ja koondiseliikmed saanud kaks vaktsiinisüsti. Tehingust andis mõista Uruguay president Luis Alberto Lacalle Pou ning vaktsiine vahendab Hiina ettevõte Sinovac.