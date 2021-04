Eesti rannavolle esipaari reis teisele poole maakera osutus kordaläinuks

Avamängus olid Eesti duo vastaseks hollandlased ja see mäng lõppes Brouweri – Meeuwseni 2:0 (21:15, 21:17) võiduga.

«Esimeselt turniiril 17. kohta. Et me 4* või 5* turniiridel pole siiani paremat veel saavutanud, on hea algus pärast pikemat pausi,» kommenteeris meie esiduo oma etteastet ühismeedias.