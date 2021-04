Nõmme Kalju saatus endiselt lahtine, menetlus võib kesta veel aastaid

«Distsiplinaarmenetlus on uurimisjärgus, millele järgneb asja liikumine distsiplinaarkomisjoni arutamiseks. Uurimise pikkus sõltub sellest, milline on juhtumi iseloom, kui paljude inimestega tuleb suhelda, informatsiooni olemusest jms,» selgitas Eesti jalgpalliliidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht.

Sarnaseid juhtumeid pole Eestis väga palju olnud ning tegu on ka väga keerulise olukorraga. Materjale, mida käsitleda ja kontrollida, on väga palju. «Menetlused kestavad mõnest päevast kuni mõne aastani – lihtsam punase kaardi juhtum ühes mängus leiab kiire lahenduse, samas mõni keerukam juhtum, näiteks kihlveopettustega seoses, on väldanud ka mitu aastat, enne kui jõudnud otsuseni. Nii et mõni kuu kestev menetlus pole midagi erakordset,» jätkas Uiboleht.