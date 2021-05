Suurbritannia valitsuse piirangud sunnivad M-Sporti Keenia ja Rally Estonia vahel valima

Nimelt tähendaks Keenia ralli järel 10-päevane karantiin kuskil hotellis M-Spordile päris korralikku majanduslikku kohustust. Aga lisaks sellele seaks see küsimärgi alla erameeskonna osaluse Rally Estonial. Kui Keenia ralli sõidetakse 24.-27. juunini, siis Rally Estonia toimub tänavu 15.-18. juulini.

See tähendab, et M-Spordi veokid peaksid Tartu suunas hakkama liikuma enne, kui tiimi liikmed karantiinist välja saaksid.

Dirtfishiga rääkinud allikas tunnistas, et sellises olukorras oleks Keeniasse minek tiimi jaoks keeruline. «On paljulubav, et need diskussioonid käivad valitsuse tasemel, aga pretsedent ei ole hea. Pole väga palju näiteid, kus punase nimekirja riigist saabunud saaksid erandi,» rääkis allikas.