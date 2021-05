Suninen avas tausta: ega Hyundai mehed niisama R5-autodega lisarallisid ei sõida

«Suurim erinevus WRC- ja R5-autode vahel on keskdiferentsiaal. R5-autol pole seda. Kui sul pole keskdiferentsiaali, siis asfaldirallidel on palju alajuhitavust,» rääkis Suninen, kes sai Horvaatias oma klassis teise ning üldarvestuses kümnenda koha. Selle tulemusega jäi ta rahule.

Veelgi enam on ta rahul, kui mõtleb järgmise hooaja peale, mil autoralli maailmameistrit hakatakse selgitama hübriidautodega. Nimelt pole ka uue põlvkonna autodel keskdiferentsiaali. «Praegu R5-autoga sõitmine aitab mind. Nagu näeme, siis sõidavad Hyundai sõitjad R5-autodega lisarallisid. Ma ei usu, et see on kõik turunduse ja testimise pärast. Ma arvan, et nad koguvad [sellist tüüpi autoga] kilometraaži,» lausus Suninen.