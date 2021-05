VIDEO ⟩ Ralliajakirjanik: kas Tänak nõudis Hyundailt, et nad palkaksid geeniuse?

Nimelt teatati nädala alguses, et Hyundai ralliprojektiga liitub insener Christian Loriaux. «Christian on olnud M-Spordi lahutamatu osa üle 18 aasta. Kuigi ta alustas Hyundais tööd 2022. aasta WRC-programmi konsultandina, jääb ta seotuks ka M-Spordiga. Kui taas võib reisima hakata, sõidab ta Pikes Peak mäkkesõidu võistlustele, kus ta tegeleb GT3-autoga. Edaspidi jääb ta samuti selle valdkonnaga seotuks,» rääkis Wilson, et belglase side M-Spordiga pole lõhutud.

«Sõna «geenius» kasutatakse mootorispordis väga tihti, aga see on üks kord, kui arvan, et seda on õigesti tehtud,» kiitis Clark Loriaux'd. «Tema aktsiad on ilmselt väga kõrged. Miks ma arvan, et ta Hyundaid aitab? See oli tänu Tänakule.

Kas Tänaku üks lepingutingimusi oli, et Hyundai peab Loriaux' palkama? Arvan, et Tänak on selleks piisavalt mõjukas. Ta on endiselt maailma kiireim sõitja. Pealegi on Loriaux ja Tänaku mentori Markko Märtini vahel väga tihe side. Usun, et Loriaux suudab Hyundai Tänaku jaoks tööle panna.»

Lisaks Tänakule jätkab Hyundais Thierry Neuville. «Nende otsus paneb M-Spordi ja Malcolm Wilsoni (M-Spordi omanik) surve alla. Kindlasti teevad nad väga hea auto, aga on vaja ka head sõitjat.