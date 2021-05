Koroonaviirus võib F1-kalendrile anda järjekordse paugu

Nimelt andsid F1-sarja korraldajad eelmisel kuul teada, et juunis toimuma pidanud Kanada GP jäi koroonaviiruse tõttu ära ja selle asemel sõidetakse hoopis Türgis. Ometi on ka seal koroonaviiruse olukord halvenenud ja järgmisest nädalast kantakse see Suurbritannia valitsuse punasesse nimekirja.

See tähendaks omakorda, et kõik Türgist naasejad peavad jääma 10 päevaks karantiini. See võib tekitada olukorra, kus etappi ei oleks võimalik normaalselt läbi viia. Nimelt baseeruvad 10-st vormelitiimist lausa seitse Suurbritannias ja lisaks on sealt paljud F1-sarja ning FIA ametnikud.