Bottas müüb oma luksuslikku sõiduautot, ostja saab vormelitähega võidu sõita

2018. aastal esmakasutusse võetud auto läbisõit on 16 000 kilomeetrit. Autol on neljaliitrine V8 turbomootor, millel on võimsust 522 hobujõudu (383 kilovatti). Nullist sajani kiirendab auto 3,8 sekundiga ning tippkiiruseks on märgitud 310 km/h. Tutikana maksis auto 230 000 eurot.