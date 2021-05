Manchester City kindlustas Inglismaa meistritiitli

Cityle on tegu klubi ajaloo seitsmenda meistritiitliga, neist viis on tulnud viimase üheksa aasta jooksul.

«Sellist hooaega ja tiitlit pole me enne võitnud. See oli neist raskeim. Seda, kuidas tiitli võitsime, mäletame igavesti. Olen nii uhke oma mängijate üle. Nad on erakordsed jalgpallurid. Iga jumala päev näevad nad vaeva ja võitlevad edu nimel,» sõnas City peatreener Pep Guardiola.