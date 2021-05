Hyundai teatas koosseisu 19-aastase pausi järel WRC-kalendrisse kuuluvaks ralliks

#WRC 📣 We are happy to announce our line-up for @wrcsafarirally - a brand-new challenge for the teams and crews! 🚗💨 🦒🦓🐘



8⃣ @OttTanak / Martin Järveoja 🇪🇪

1⃣1⃣ @thierryneuville / @MWydaeghe 🇧🇪

6⃣ @DaniSordo / @borjarozada 🇪🇸



Game ON! 🤩#HMSGOfficial #SafariRallyKenya pic.twitter.com/Y78PVtcbcv