Vana hea Tänak on tagasi, kuid kas mitte liiga hilja?

Portugali ralli näitas, et Ott Tänak, keda 2019. aastal Toyota roolis sõitmas nägime, oli tagasi oma mugavustsoonis. Sellega oli ta selgelt rallit juhtimas, kuid teise võistluspäeva lõpus toimunud tehniline probleem jättis eestlase raja kõrvale. Siiski oli näha, et vana hea Tänak on tagasi, kuid kas liiga hilja?