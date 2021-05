OTSEPILT ⟩ Kergejõustiklane Grit Šadeiko naasis vigastuspausilt korralikku etteastega, kuid tunnistas Tähti Alveri paremust

Naiste kaugushüpe oli väga hea tasemega ning võidu nimel pidasid kõva lahingu just Grit Šadeiko ja Tähti Alver. Sedapuhku jäi peale Eesti valitsev meister Alver, kes sai parimal katsel kirja 6.38. Teise sportlasena kuue meetri piiri alistanud Šadeikole märgiti 6.09.

Kolmanda koha teenis naiste kaugushüppes lätlanna Kitija Paula Melnbarde (5.79) ja neljas oli Merilyn Uudmäe (5.74).

«Tulin siia võistlustunnet koguma ja seda ma ka sain. Olen õnnelik, et sain siin tervena võistleda ja ka tervena lahkuda,» selgitas pika võistluspausi lõpetanud Šadeiko. «Edasi soovingi palju võistelda ja suvel veel kaks mitmevõistlust teha, et Tokyo olümpiamängudele koht tagada.»

Enne võistlust:

Sule memoriaal on üheks katsevõistluseks juunikuus Rumeenias toimuvateks Euroopa võistkondlikeks meistrivõistlusteks.

Kindlasti on oodata väga tasavägist ja huvitavat võistlust. Naiste 100m tõkkejooksus on stardis talvel sise-EMil osalenud Kreete Verlin (SK Fortis) ja Diana Suumann (TÜASK), kellele pakub konkurentsi noor Anna Maria Millend. Meeste tõkkesprindis tasub silma peal hoida hooaega hästi alustanud Keiso Pedriksil (Tallinna Kalev), kelle lähimateks rivaalideks on Johannes Treiel (KJK Saare) ja Jakob Ristimets (TÜASK).

Naiste kaugushüppes teeb pea kaheaastaseks veninud vigastuspausilt naasev Grit Šadeiko (TÜASK) hooaja avastardi. Talle pakuvad konkurentsi valitsev Eesti meister Tähti Alver (Nõmme KJK), Merilyn Uudmäe (Audentes), kes on kolmikhüppes favoriit, ning lätlanna Kitija Paula Melnbarde (isiklik rekord 6.28). Meeste kaugushüppes on oodata pikki õhulende, kus favoriitideks on Rain Kask (Tallinna Kalev) ja Ken-Mark Minkovski (Audentes).

Nii meeste kui ka naiste odaviskes on tulemas kõrgetasemeline võistlus. Oma osalemist on kinnitanud lätlased Zigismund Sirmais (isiklik rekord 86.66), Patriks Gailums (isiklik rekord 81.91) ja Madara Palameika (isiklik rekord 66.18). Lätlannale pakuvad konkurentsi äsja isikliku rekordi 58.66ni viinud Mirell Luik (Audentes) ja 2019. aastal U20 EM-pronksi võitnud Gedly Tugi (Audentes).