VIDEOD ⟩ Eesti korvpallinaiste valikturniir lõppes dramaatiliselt, ent olümpiapilet pole veel kadunud

Alagrupiturniir

Kohtumise eel oli selge, et kui Valgevene võidab, on nii nemad, Eesti kui ka Holland alagrupiturniiri lõpuks kahe võidu ja kahe kaotuse peal ning määravaks saab korvide vahe.

Mäng algas tasavägiselt, ent Valgevene suutis ühel hetkel vahe sisse teha. Viimasel minutil oli tablool 19:13, mis tähendas, et Holland on korvide vahe mängus Valgevenest tagapool ning veerandfinaali edenemiseks oli Valgevenel vaja Eesti alistada just vähemalt kuue silmaga.