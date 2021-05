Ent selle lubaduse tähtsaim test toimub täna, kui Chelsea ja City lähevad vastamisi järjekorras 66. meistrite liiga finaalis. Pärast Tucheli tulekut on klubid kohtunud kaks korda ning Inglismaa pealinna tiimil on ette näidata 1:0 ja 2:1 võit. Chelsea on ainus võistkond, kes suutnud sel hooajal Cityl rohkem kui ühe korra naha üle kõrvade tõmmata.