Tänak tulikuumas Sardiinias võistlemisest: eks ta üks kiivri ja kombinesooniga saunas istumine ole

Sardiinias sõidetav MM-etapp on tänavu esimene, mida suudeti korraldada möödunud hooajal pärast koroonaviiruse puhangut üle kogu maailma. Kui eelmisel aastal sõideti see oktoobri alguses ja üsna tavapäratutes tingimustes, siis nüüd on ta kavas jällegi oma plaanipärasel ajal. Väga suureks faktoriks saab kindlasti teepuhastamine ja kõrge õhutemperatuur. Seda tunnistas ka Tänak ise kolmapäevasel meediapäeval.