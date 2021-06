Ronaldo püstitatud rekordeid langes sel õhtul kui ­loogu. Sama põnev on aga EMi ­edasi jälgida, sest leidub veel ­paras ports tipptulemusi, millele ­Ronaldo on lähedale jõudnud. Muide viiel EMil on ­koosseisus olnud ka Hispaania ­väravavaht Iker Casillas, ent ta ­mängis vaid 2004., 2008. ja 2012., kuid mitte 2000. ja 2016. aasta EMidel.